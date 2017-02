Beyoncé enceinte : Son père a-t-il gaffé et révélé le sexe des bébés ?

Beyoncé Knowles et son père Mathew entretiennent une relation difficile depuis qu'ils se sont "séparés professionnellement" il y a six ans. La raison ? Des différents professionnels, mais pas que. L'ancien manager des Destiny's Child accumule les galères financières et les relations extraconjugales.

Après avoir divorcé de son ex-femme Tina Knowles, qui a découvert qu'il avait eu un enfant avec sa maîtresse, l'ancien producteur s'est doucement éloigné de ses deux filles, Beyoncé et Solange. À tel point d'ailleurs qu'elles n'étaient pas présentes lors de son mariage avec la jeune Gena Charmaines, et que la Queen B ne l'a même pas averti de sa récente grossesse.

Comme il l'a expliqué lors d'une récente interview pour The Insider, le futur papi de 65 ans a eu vent de l'heureuse nouvelle - la chanteuse attend des jumeaux - grâce à la presse.

"J'étais sous le choc. Laissez-moi vous dire ce qui s'est passé. J'ai reçu un premier sms et je me suis dit : 'Pourquoi est-ce que cette personne me félicite ?' Puis j'ai reçu un second sms de l'un de mes étudiants de l'Université Texas Southern [où il enseigne l'industrie du divertissement, NDLR] et je me suis dit : 'Mais de quoi il parle ?' Il m'a dit d'aller sur le web. Je n'étais pas au courant", a-t-il raconté.

C'est au cours de la même interview que Mathew Knowles a gaffé. "Je suis très fier et très heureux pour Jay-Z et elle. Blue Ivy va avoir des petits frères et soeurs ! Elle a vraiment hâte", a-t-il balancé tandis que la journaliste Debbie Matenopoulos lui a demandé si cela voulait dire que l'interprète de Crazy In Love attendait une petite fille et un petit garçon. "Oh, non je ne sais pas. Je dis ça comme ça, justement parce que je ne sais pas si c'est l'un ou l'autre", s'est-il empressé d'ajouter.

Mathew Knowles a-t-il vraiment gaffé ? Pas sûr puisqu'il est toujours le dernier informé de la famille !

Coline Chavaroche