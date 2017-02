Beyoncé, enceinte : Son propre père n'était pas au courant !

Depuis que ses parents ont divorcé, Beyoncé est devenue moins proche de son papa, Mathew Knowles. La chanteuse garde tellement de distance qu'elle ne lui avait même pas dit qu'elle est enceinte de jumeaux !

Invité de l'émission The Insider, le père de la star a confié avoir appris, comme tout le monde, l'annonce de la grossesse de Beyoncé après son message posté sur les réseaux sociaux. Plus précisément, on lui a rapporté la bonne nouvelle... "J'étais sous le choc. Laissez-moi vous dire ce qui s'est passé. J'ai reçu un premier sms et et je me suis dit : 'Pourquoi est-ce que cette personne me félicite ?' Puis j'ai reçu un second sms de l'un de mes étudiants de l'Université Texas Southern [où il enseigne l'industrie du divertissement, ndlr] et je me suis dit : 'Mais de quoi il parle ?' Il m'a dit d'aller sur le web. Je n'étais moi-même pas au courant", a-t-il raconté.

Pas particulièrement vexé, Mathew Knowles estime même que la manière dont Beyoncé a dévoilé sa grossesse, avec une photo glamour qui a explosé des records sur Instagram, est "maligne". "C'était très malin de sa part qu'elle le fasse en personne plutôt que quelqu'un d'autre s'en charge, comme par exemple les médias. Alors je pense que c'était vraiment une bonne stratégie de sa part. J'imagine que c'est pour cela qu'elle est Beyoncé, non ? Elle a toujours été de ce genre. Elle était peu bavarde quand elle était petite. C'est quand elle monte sur scène que tout change d'un coup", a-t-il ajouté. D'ailleurs, ET.online.com confirme qu'elle prendra bien part à la prochaine cérémonie des Grammy Awards le 12 février et, de son côté, le site TMZ.com affirme lui aussi qu'elle sera aussi présente au festival Coachella en avril prochain... Mais aura-t-elle accouché d'ici là ?

Mathew Knowles a depuis contacté sa fille pour la féliciter. "Elle semblait un peu fatiguée car elle travaille sur sa performance pour les Grammy. Nous avons simplement eu une agréable conversation entre père et fille. Mais je ne vous raconterai pas les détails", a-t-il dit.

Thomas Montet