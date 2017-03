Beyoncé enceinte : Ventre rond sublimé et complicité avec Jay Z, la star irradie

Pas de provocation ni de décolleté imposant comme lors de l'after party des Grammy Awards, Beyoncé a exclusivement misé sur le glamour le week-end dernier. Présente à la soirée pré-Oscars organisée par Harvey Weinstein, au Montage Beverly Hills, le 25 février, la chanteuse américaine de 35 ans a illuminé l'événement.

La star, enceinte de jumeaux, gâte une nouvelle fois ses fans en partageant sur son site officiel, Beyonce.com de nombreux clichés pris ce soir-là. C'est ainsi que la future maman propose une immersion totale dans son intimité et s'expose comme rarement au côté de son mari, Jay Z.

Pour cette grande soirée qui a attiré de nombreuses autres stars dont Dev Patel et Nicole Kidman (Lions), ou encore Nicole Scherzinger, Beyoncé a misé sur une longue robe émeraude fendue à 420 dollars signée Nicole Miller et de nombreux accessoires qu'elle prend soin de détailler : des boucles d'oreilles Kimberly McDonald, Orange – H.Stern / Green & Red – Coomi, ainsi que des bagues Pasquale Bruni / Doron Paloma / Hearts On Fire / Narcisa Pheres.

Si Queen Bey a été contrainte d'annuler sa participation pourtant très attendue au festival de Coachella sur "ordres du médecin" – Lady Gaga la remplace officiellement –, elle est apparue en très grande forme à la soirée Harvey Weinstein et complice avec Jay Z.

Comblée par l'arrivée prochaine de ses nouveaux bébés qu'elle espérait tant, Beyoncé multiplie les photos d'elle enceinte alors qu'elle s'était montrée ultradiscrète lorsqu'elle avait porté sa fille aînée, Blue Ivy. Au point que certains croient toujours qu'elle avait fait appel à une mère porteuse pour sa fillette stylée de 5 ans.

Habituée à surprendre, Beyoncé a annoncé sa nouvelle grossesse, sans que personne ne s'y attende, le 1er février, photo de son ventre rond en bonus. Encore incertaine pour Coachella, elle a ensuite ravi le public des Grammy Awards en proposant une prestation époustouflante sur la scène du Staples Center.

Olivia Maunoury