Beyoncé et Blue Ivy : Un duo ultrastylé pour admirer les meilleurs basketteurs

De nombreuses stars ont assisté à l'événement, dont Beyoncé, sa fille et sa mère. Contrairement aux Grammy Awards, Blue Ivy n'a pas eu à recadrer sa maman superstar pour un excès d'enthousiasme. Elles se sont simplement chamaillées pour un ballon, que la fille de 6 ans a finalement conservé.

Beyoncé et Blue Ivy étaient accompagnés de Tina Lawson et son mari Richard. La joyeuse bande avait pour voisins de premier rang (ou "courtside" en langage NBA) Diddy et sa compagne, la chanteuse Cassie.

Côté look, Beyoncé portait un pull à capuche J.W. Anderson, une jupe Jacquemus et des chaussures en PVC Gianvito Rossi, une tenue accessoirisée de lunettes Alexander Wang, d'une pochette Céline et d'un sac à dos argenté Karl Lagerfeld.

Celle de Blue Ivy était notamment composée de lunettes Ray-Ban, d'un bomber Givenchy et d'un sac en cuir vernis Louis Vuitton. Une véritable modeuse en herbe !