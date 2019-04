Beyoncé et Jay-Z : Couple radieux devant Lupita Nyong'o et Michael B. Jordan

Vous pensiez la saison des awards terminée à l'issue des Oscars ? Il n'en est rien ! Une nouvelle cérémonie de récompenses a eu lieu à Los Angeles le week-end dernier. Beyoncé, angélique, y a volé la vedette à son mari Jay-Z, honoré au cours de la soirée...

La 50e édition des NAACP Image Awards, événement organisé par l'organisation NAACP (National Association for the Advancement of Colored People, Association nationale pour l'avancement des personnes de couleur en français) a eu lieu samedi 30 mars, au Dolby Theater. De nombreuses célébrités s'y sont rendues, dont Beyoncé.

Divine dans sa tenue Balmain (collection couture printemps 2019, présentée en janvier dernier à la Fashion Week de Paris), la superstar de 37 ans était venue soutenir son mari, Jay-Z (de son vrai prénom Shawn Carter).

Élégant dans son smoking Louis Vuitton, Hov (le surnom de Jay-Z) a reçu le President's Award, prix le plus prisé de la soirée. Il l'a dédié aux femmes qui ont marqué sa vie, dont fait évidemment partie son épouse.