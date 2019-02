Beyoncé et Jay-Z fans de Meghan Markle : Ils "s'inclinent" devant la duchesse

Reprenant la mise en scène de leur clip Apes**t réalisé au Louvre l'an dernier, Beyoncé et son mari prennent la pose devant un surprenant portrait de Meghan Markle : "Merci aux Brits pour ce prix. J'ai gagné ce prix en 2002 avec mes copines Kelly et Michelle. J'ai tellement de chance de former un groupe avec mon autre meilleur ami, le plus grand dieu du rap, a commenté la chanteuse. En l'honneur du Black History Month, nous nous inclinons devant l'une de nos Mona Lisa de couleur. Félicitations pour ta grossesse ! Nous te souhaitons beaucoup de bonheur."

Tel un portrait classique, Meghan Markle est représentée avec tous les attributs d'une monarque : la tiare, des colliers de perles, une robe de style victorien, de la fourrure... Une illustration réalisée par un artiste de Brooklyn, un certain Tim O'Brien, lui-même surpris de voir son travail repris par Beyoncé et Jay-Z. Comme l'Américain de 54 ans l'a expliqué au Harper's Bazaar, il avait réalisé ce portrait à l'été 2018 pour la couverture de The Key, un magazine pour la sorority Kappa Kappa Gamma, dont a fait partie la duchesse de Sussex pendant ses études à la Northwestern University.