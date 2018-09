Beyoncé et Jay-Z : La star confirme une grande nouvelle...

Mardi 4 septembre 2018, Beyoncé a eu 37 ans. Profitant d'une pose dans sa tournée en duo avec son époux Jay-Z, On the Run II Tour, la chanteuse a célébré cet anniversaire en Sardaigne. La star vient également de poster un message sur son site officiel. Message dans lequel elle confirme avoir renouvelé ses voeux de mariage, tout en faisant le bilan de la très belle année écoulée.

On ne peut pas le manquer. En se rendant sur le site de la chanteuse, www.beyonce.com, une grande page noire vous accueille avec un message signé de l'artiste : "À 36 ans, je suis devenue la mère de trois enfants [les jumeaux Rumi et Sir sont nés en juin 2017 ; leur grande soeur Blue Ivy a 6 ans, NDLR]. J'ai donné le sein à des jumeaux. J'ai renouvelé mes voeux avec mon époux depuis dix ans. J'ai fait mon retour sur scène au festival Coachella après ma grossesse. Ensuite, mon mari et moi avons sorti un album : Everything is Love."

Beyoncé poursuit : "Depuis, nous sommes en tournée en famille et on adore ça. Cette année a été monumentale pour moi. Je remercie Dieu pour ceux qui partagent ma vie. Je vous remercie tous pour votre positivité et vos magnifiques messages d'anniversaire. J'ai hâte de continuer à apprendre de mon passé. De vivre dans le présent et de m'abandonner au futur. Je vous aime. B." Et ce message est titré "Your bitch at 36"...

Difficile de savoir quand Beyoncé et Jay-Z ont trouvé le temps de renouveler leurs voeux tant ces derniers mois ont été intenses. Actuellement en Sardaigne, le couple prend du bon temps à bord d'un yacht et fait escale quand bon lui semble pour un déjeuner ou une promenade. Leur tournée redémarrera le 11 septembre à Arlington au Texas.