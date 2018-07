Beyoncé et Jay-Z : Leur escapade romantique en Italie

Au lendemain de sa performance à Milan, le couple a profité d'une journée de vacances. Les parents Rumi et Sir ont d'abord fait une arrivée remarquée dans un cabriolet rouge, avant de faire un tour de bateau sur le lac préféré de George Clooney. De quoi pleinement se ressourcer avant de remonter sur scène à Rome, dimanche prochain. Bien que certains fans affirment que l'interprète de 36 ans est à nouveau enceinte, difficile de repérer un début de ventre rond sous sa courte robe estivale.

Le duo derrière l'album surprise Everything Is Love s'apprête à achever sa tournée en Europe avec des concerts en France, les 14 et 15 juillet à Paris, au Stade de France, et le 17 juillet à Nice.