Beyoncé et JAY-Z ont trouvé leur villa de rêve... Pour 130 millions de dollars ?

Beyoncé et JAY-Z ont vraisemblablement trouvé la maison de leurs rêves, des mois après avoir débuté leurs recherches dans le secteur de Los Angeles.

Après avoir vécu plusieurs années à New York, la chanteuse de 35 ans et le rappeur de 47 ans avaient effectivement choisi de déménager en Californie il y a deux ans, motivés par la volonté d'offrir un cadre de vie idéal à leur famille. Passé de location en location (la dernière en date, payée 400 000 dollars par mois, est à Malibu), le couple de star a finalement jeté son dévolu sur une véritable forteresse située sur les hauteurs de Bel Air, quartier huppé de la Cité des anges. Le site TMZ est ainsi le premier à livrer des détails – absolument fous – sur cet achat.

Selon nos confrères, la transaction s'est faite dans le plus grand secret. Beyoncé et JAY-Z, qui sont récemment devenus les parents de jumeaux dizygotes aux prénoms tenus secrets, auraient déboursé 130 millions de dollars pour acquérir cette villa de près de 2800 m² composée de huit chambres, onze salles de bain et de quatre piscines. La maison, qui est décrite comme "spectaculaire", abrite également un studio d'enregistrement, un spa, un terrain de tennis et un terrain de basket-ball. Rien que ça !

Deux "sources" citées par TMZ affirment de leur côté que Queen B et Hova ont déboursé "seulement" 120 millions de dollars pour devenir propriétaires, tandis que d'autres membres de leur entourage assurent qu'ils ont payé leur nouvelle maison 90 millions de dollars. Au départ, les parents de Blue Ivy (5 ans) s'étaient fixé un budget de 80 millions de dollars. Malgré cette large enveloppe, ils n'étaient pas parvenus à trouver ce qu'ils cherchaient, leurs diverses exigences ayant eu raison de leurs espérances. Aujourd'hui, c'est un nouveau pan de leur vie de famille qu'ils s'apprêtent à écrire avec leurs trois enfants.