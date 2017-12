Beyoncé et Jay-Z : Soirée chic et romantique pour les 48 ans du rappeur

Plus amoureux et soudés qu'au premier jour de leur rencontre, eux qui se fréquentent désormais depuis 2002 et qui ont réussi à surmonter les infidélités du rappeur, Beyoncé et Jay-Z sont de nouveau réapparus devant les caméras lors d'une soirée en tête à tête dans les rues de New York.

Lundi 4 décembre, les parents de Blue Ivy (5 ans), Sir et Rumi (5 ans) avaient ainsi revêtu leurs plus belles tenues pour célébrer l'anniversaire d'Hova. L'interprète de l'excellent opus 4:44 fêtait en effet ses 48 ans et avait décidé pour l'occasion d'emmener son épouse pour une séance de cinéma à l'Angelika Film Center.

Vêtu d'un ensemble bordeaux, Jay-Z était parfaitement assorti à sa Queen B. La chanteuse de 36 ans était ravissante en robe imprimée et manteau en fourrure bleue. Les cheveux relevés en une queue de cheval, elle avait dégainé son plus beau sourire pour prendre la pose devant les photographes. Comme le rapporte TMZ, vidéo à l'appui, Jay-Z a effectivement invité les paparazzi à capturer les clichés du couple, alors qu'il s'apprêtait à sortir d'un ascenseur pour monter dans le véhicule qui les attendait. La vraie star attitude !