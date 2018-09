Beyoncé et LeToya Luckett : Les deux Destiny's Child enfin réunies !

Plus de dix-huit ans après s'être quittées en mauvais termes, Beyoncé et LeToya Luckett-Walker ont partagé leurs joyeuses retrouvailles sur les réseaux sociaux. L'ancienne Destiny's Child a profité du passage ce 11 septembre 2018 de la tournée On the Run II à Arlington (Texas) pour retrouver son ancienne copine au côté de son mari JAY-Z .

Les deux chanteuses de 37 ans ont immortalisé cette réunion en coulisses du concert. Un cliché que LeToya Luckett-Walker a partagé sur son compte Instagram ce jeudi. Sur l'image, toutes deux s'enlacent tendrement, Beyoncé posant une main sur le ventre bien rond de sa vieille copine, enceinte de son premier enfant. La mère de la star, Tina Knowles, a également publié cette photo en écrivant : "Félicitations LeToya, tu sera la meilleure des mamans."