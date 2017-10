Beyoncé et son sosie Blue Ivy, joueuses et dansantes au mariage d'un ami

C'est bien connu, Blue Ivy (6 ans en janvier prochain) est le sosie troublant de sa célèbre maman. Très active sur les réseaux sociaux et sur son site internet qu'elle met régulièrement à jour, Beyoncé a publié ce week-end des clichés inédits pris au côté de sa petite princesse, des photos qui montrent leur évidente complicité.

Sur deux photos en noir et blanc prises par un photomaton, l'épouse de Jay-Z et sa fille, joueuses, s'amusent à prendre des poses. Sur une vidéo, mère et fille s'éclatent sur la piste de danse au cours de la réception. Ces images ont toutes été capturées le 19 août dernier lors du mariage de Christina Tang et Todd Tourso (directeur artistique de Queen B) lors d'une grande fête célébrée dans le Colorado. Jay-Z n'était vraisemblablement pas là, probablement resté à Los Angeles avec les jumeaux Rumi et Sir (2 mois et demi au moment des noces).