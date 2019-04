Beyoncé : Exit Topshop, la superstar s'associe à Adidas !

"Pour moi, c'est le partenariat d'une vie, a expliqué Beyoncé dans un communiqué. Adidas a connu un énorme succès en repossant les limites sur un plan créatif. Nous partageons une philosophie qui place la créativité, la croissante et la responsabilité social au premier plan. J'ai hâte de relancer et de développer Ivy Park à une échelle réellement mondiale avec un leader établi et dynamique."

En plus de ressusciter Ivy Park, Beyoncé concevra une nouvelle ligne de vêtements et de baskets pour adidas. Queen B et la marque aux trois bandes sont liés pour plusieurs années.

Son mari, JAY-Z, s'est lui aussi engagé aux côtés d'une marque de sportswear. Le rappeur est devenu l'année dernière le directeur créatif de Puma.

Beyoncé a fondé Ivy Park en 2016. Topshop détenait la moitié des parts de la marque de vêtements. La société de Beyoncé les a rachetés peu de temps après un scandale impliquant le président du groupe Arcadia, Philip Green, à qui Topshop appartient.

L'homme d'affaires milliardaire est accusé de harcèlement et d'actes racistes par plusieurs anciens employés, et aurait tenté de leur faire signer des accords de confidentialité pour que l'information ne soit pas divulguée.