Beyoncé : "Je faisais 99 kilos quand j'ai accouché de mes jumeaux"

La cover story de Beyoncé est complétée par un récit. L'épouse de JAY-Z, avec qui elle poursuit la tournée mondiale On The Run II, s'est confiée à l'auteur et journaliste Clover Hope sur plusieurs sujets, dont la grossesse et l'acceptation de son corps. Elle révèle : "Après la naissance de son premier enfant [Blue Ivy, 6 ans, NDLR], je croyais en ce que la société disait à propos de ce à quoi mon corps devrait ressembler. Je me suis mis la pression pour perdre le poids de la grossesse en trois mois et ai organisé une petite tournée pour m'assurer que je le ferai. Avec le recul, c'était fou. J'allaitais encore quand j'ai joué à l'hôtel-casino Revel à Atlantic City en 2012. Après les jumeaux [Sir et Rumi, 1 an et 2 mois], j'ai approché les choses différemment."

"Je faisais près de 99 kilos [218 pounds, sic] quand j'ai donné naissance à Rumi et Sir", ajoute Beyoncé. "J'étais gonflée à cause de la toxémie et étais de repos au lit pendant plus d'un mois. Ma santé et la santé de mes bébés étaient en danger, alors j'ai subi une césarienne en urgence... Mon mari était un soldat et un vrai soutien pour moi. Je suis fière d'avoir été témoin de sa force et de son évolution en tant qu'homme, que meilleur ami et que père."

Le Vogue de septembre 2018 sera disponible à partir du 17 août.