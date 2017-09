Beyoncé jeune maman plantureuse pour Rihanna, Jay-Z chic en smoking

Rihanna a pu compter sur de prestigieux guests pour la troisième édition de son bal de bienfaisance organisé le 14 septembre à New York, le Diamond Ball. Entourée des siens, son grand-père Lionel Brathwaite, sa maman Monica Fenty, sa cousine Noella et son adorable nièce Majesty, glamour dans une longue robe noire décolletée signée Ralph & Russo, la chanteuse de 29 ans a accueilli deux grands amis : Beyoncé et Jay-Z.

Discrets depuis la naissance prématurée de leurs jumeaux Rumi et Sir survenue en juin dernier, les deux chanteurs n'ont pas souhaité participer à la séance photos officielles organisées avant la tenue du Diamond Ball. Ce n'est qu'au moment de leur départ, par une porte dérobée du Cipriani Wall Street, que les jeunes parents ont été repérés. Vu main dans la main, escorté par plusieurs gardes du corps, le célèbre duo était sur son 31.

Assumant pleinement sa silhouette post-grossesse, Beyoncé a opté pour une robe soyeuse couleur aigue-marine, fendue et décolletée. Plantureuse, la jeune maman a sorti le grand jeu en offrant une large vue sur sa poitrine qui n'était pas décorée pas de bijoux. Perchée sur de hauts talons, la chanteuse de 36 ans a affiché de larges sourires tandis que Jay-Z, élégant dans son smoking bleu nuit, est resté très fermé.

Quelques jours avant de se mobiliser pour la Clara Lionel Foundation, fondée il y a trois ans par Rihanna, Beyoncé s'était rendue sur ses terres natales du Texas pour apporter son soutien aux sinistrés de l'ouragan Harvey. Accompagnée de sa fille aînée Blue Ivy (5 ans) et de sa maman Tina Knowles, la superstar avait prononcé un discours poignant en l'église de Saint John de Houston et distribué des repas aux habitants.