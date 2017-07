Beyoncé, maman de jumeaux : Blue Ivy est "très fière" et "très excitée"

Une originalité impeccable

L'interprète du très célèbre tube Crazy in Love ne fait jamais les choses comme tout le monde. Déjà lors de sa première grossesse, avant qu'elle donne naissance à sa fille Blue Ivy, elle avait révélé être enceinte sur scène, en direct, devant des millions de téléspectateurs.

Par la suite, le choix de nommer Blue Ivy de la sorte n'était pas anodin. Blue (bleu) pour les nombreux albums de son papa Jay-Z (Blue­print, sorti en 2001, Blue­print 2 : The Gift & The Curse, sortie en 2002 et Blue­print 3, sorti en 2009), puis Ivy (quatre en chiffre romain) pour le chiffre fétiche du it-couple (Beyoncé est née un 4 septembre, Jay-Z un 4 décembre et ils se sont mariés le 4 avril 2008. L'un des albums de Beyoncé, sorti en juin 2011, se nomme 4 et Jay-Z vient tout récemment de sortir son treizième album intitulé 4:44).

Il nous tarde d'avoir enfin les explications de ces deux prénoms peu communs !