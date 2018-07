Beyoncé : Maman radieuse avec Sir et Rumi, les jumeaux grandissent !

Beyoncé et JAY-Z ont conclu, le 17 juillet à l'Allianz Arena de Nice, la partie européenne de leur tournée commune ! Le couple a profité de son séjour pour découvrir de nouveaux coins du Vieux Continent. Les adorables jumeaux Sir et Rumi Carter étaient naturellement du voyage...

Beyoncé a publié l'album photo de ce séjour mémorable ! La superstar de 36 ans y apparaît avec son mari et leurs trois enfants Blue Ivy, Sir et Rumi (6 ans et 13 mois). Une image a retenu l'attention de ses fans et des internautes. "Queen Bey" y pose assise, ses jumeaux sur les genoux, le regard posé sur une Rumi souriante.