Beyoncé s'éloigne de Philip Green, accusé de harcèlement sexuel

La série d'accusations de harcèlement sexuel continue ! Le patron de Topshop, Philip Green, en fait lui aussi l'objet. Face au scandale, Beyoncé rompt sa collaboration avec la marque britannique et produira sa ligne de vêtements elle-même...

L'info est signée par le Daily Mail ! Le site britannique révèle que Beyoncé a mis fin à son partenariat avec Topshop en rachetant, par le biais de sa société Parkwood, les parts de Topshop dans la marque Ivy Park, lancée en 2016 et vendue exclusivement en magasins et sur le site. Cette décision aurait été motivée par le scandale de harcèlement sexuel et d'actes racistes de Philip Green, exposé par un membre du Parlement britannique.

Peter Hain a précisé à la Chambre des Lords qu'il avait été approché par une personne "étroitement impliquée" dans l'affaire. Selon lui, le milliardaire de 66 ans et président de l'Arcadia Group (propriétaire des marques Topshop et Topman) a "dépensé des sommes substantielles pour cacher la vérité sur des actes répétés de harcèlement, de racisme et de harcèlement sexuel".

La vérité a failli éclater après huit mois d'enquête menée par le Daily Telegraph. Le quotidien a été contraint au silence par la justice britannique, qui estimait que les informations en passe d'être publiées enfreignaient des accords de confidentialité signés par cinq employés de Philip Green.

Beyoncé et Philip Green se sont rencontrés pour la première fois en 2003. Le milliardaire avait ensuite engagé le groupe Destiny's Child pour animer la bar mitzvah de son fils Brandon en 2005, contre 1,2 million de livres sterling (plus de 1,3 million d'euros).