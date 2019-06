Beyoncé : Sa fille Blue Ivy impressionne par ses talents de danseuse

Sur scène, Beyoncé est une machine de guerre, maîtrisant parfaitement ses chorégraphies, comme elle l'a encore prouvé lors de sa dernière participation au festival Coachella. La star de 37 ans a de toute évidence transmis son sens du show à sa fille Blue Ivy. La jeune fille de 7 ans a pris part au spectacle de la Debbie Allen Dance Academy, à Los Angeles, et elle a été parfaite !

Le site américain TMZ a dévoilé une vidéo enregistrée lors du récital de la demoiselle à l'occasion de l'événement annuel de l'académie de danse, dit Spring Concert. C'était le thème était Colors. Blue Ivy, en jean brillant et baskets aux pieds, a dansé à trois reprises pendant le spectacle. Elle a notamment dansé au son d'une des chansons de son illustre maman : Before I Let Go. Un titre que l'on peut entendre dans le documentaire de la star, Homecoming, disponible sur la plateforme Netflix. A la fin d'une de ses interventions, elle a impressionné les spectateurs présents dans la salle en réalisant parfaitement un grand écart !

Beyoncé, qui de son mariage avec le rappeur milliardaire Jay-Z est aussi la maman des jumeaux Sir et Rumi (nés en juin 2017), est très fière de sa fille aînée. Elle avait par exemple proposé à Blue Ivy d'apparaître dans le clip de sa chanson Formation. La demoiselle, sosie de sa maman, possède un fort caractère et un goût marqué pour la lumière. Les années à venir s'annoncent particulièrement intenses...