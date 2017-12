Beyoncé, Selena Gomez... Le top 10 des photos Instagram les plus likées en 2017

Quel est le point commun entre Beyoncé, Selena Gomez et Cristiano Ronaldo ? Tous ont vécu une année 2017 riche en émotions avec l'arrivée de bébés et de jumeaux pour la première et le troisième, et un passage au bloc pour la deuxième. Les deux chanteuses américaines et le footballeur portugais ont aussi en commun d'avoir fait exploser les compteurs sur Instagram.

La photo la plus likée de 2017 est... celle publiée par Beyoncé le 1er février lorsqu'elle a annoncé au monde entier, et par surprise, être enceinte de jumeaux. La femme de JAY-Z a refait le buzz plusieurs mois plus tard en partageant la première photo à trois avec Rumi et Sir, âgés de mois, dans ses bras.

Voici l'intégralité du top 10 des photos les plus likées sur Instagram en 2017 :

1 – Beyoncé et l'annonce de sa grossesse le 1er février 2017 (11 198 571 mentions J'aime)