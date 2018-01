Beyoncé : Splendide pour applaudir JAY-Z, juste avant les Grammy

Cette année encore, Roc Nation a sorti le grand jeu pour les Grammy Awards ! Le label/agence fondé par JAY-Z a convié plusieurs célébrités à son brunch pré-Grammy. L'événement a eu lieu au One World Trade Center, à Manhattan. JAY-Z et son épouse Beyoncé en étaient les stars.

Lui vêtu d'un costume Ralph Lauren Purple Label, elle renversante dans une robe Ralph & Russo, JAY-Z et Beyoncé formaient le couple incontournable de ce brunch cinq étoiles. Les parents de Blue Ivy, Sir et Rumi Carter ont été rejoints par Diddy et sa compagne Cassie, le mannequin Jasmine Sanders et son compagnon Terrence J, ainsi que l'actrice Susan Sarandon, figurante dans le clip de la chanson Legacy de JAY-Z, et le réalisateur Baz Luhrmann.

Les "fils de" Brooklyn Beckham et Jaden Smith, les rappeuses Rapsody (en lice pour les Grammys de Meilleure Chanson de Rap et Meilleur Album de Rap) et Iggy Azalea, et enfin le chanteur et acteur Nick Jonas ont également assisté au brunch de Roc Nation.

Samedi soir, JAY-Z et Beyoncé se sont rendus à l'hôtel Sheraton à Times Square, antre du gala pré-Grammy Awards de la Clive J. Davis Foundation et de la Recording Academy. Le rappeur de 48 ans était à l'honneur de cette soirée et y a reçu le President's Merit Award.