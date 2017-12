Beyoncé : Statuette dorée lumineuse, elle embrase la toile

Suite du défilé de mode virtuel de Beyoncé ! La superstar de 36 ans a publié sur son site et les réseaux sociaux une nouvelle série de photos, souvenirs d'une soirée avec JAY-Z. Le rappeur et redoutable homme d'affaires n'a d'yeux que pour son épouse, lookée en statuette dorée...

Une fois n'est pas coutume, Beyoncé embrase à nouveau la toile ! Elle figure sur de nouveaux clichés mis en ligne mardi 12 décembre, dans un post baptisé "I LOVE GOOOOOLD" ("J'AIME L'OOOOOR" en français). La maman de Blue Ivy, Sir et Rumi Carter (5 ans et 6 mois) y porte une chemise et une jupe dorées Michael Kors Collection, et des mules Tom Ford.

Des lunettes de soleil Chloé et un sac Prada accessoirisent sa tenue.