Beyoncé : Stylée et détendue après Coachella, avec Kelly Rowland

Passé par les maisons Emilio Pucci et Roberto Cavalli, Peter Dundas lance sa propre marque, Dundas (écrit D U N D A S). Ce mardi 24 avril, le créateur norvégien a fêté l'ouverture de la toute première boutique Dundas, situé au 8382 Melrose Avenue, à Los Angeles. Beyoncé figurait parmi les chanceux convives de l'événement.

Pourtant habillée d'une petite robe noire, Queen B a illuminé le magasin ! L'épouse de JAY-Z et maman de ses trois enfants (Blue Ivy, 6 ans, Sir et Rumi, 10 mois) était accompagnée de son amie chanteuse Kelly Rowland. Kelly s'est également produite à Coachella, reformant avec Beyoncé et Michelle Williams le groupe Destiny's Child.

Le top model brésilien Alessandra Ambrosio a également assisté à la soirée d'inauguration du magasin Dundas.

Cet été, Beyoncé et JAY-Z repartiront en tournée ! L'On The Run II Tour démarrera en Europe début juin. Le couple se produira à trois reprises en France, les 14 et 15 juillet au Stade de France, à Saint-Denis, et le 17 juillet à l'Allianz Arena, à Nice.