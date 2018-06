Beyoncé : Torride en string et toute nue, au lit avec JAY-Z

Beyoncé et JAY-Z ont donné le coup d'envoi de leur tournée mercredi 6 juin à Cardiff, faisant trembler la toile ! Le séisme continue avec le livre photo de l'On the Run II Tour dans leque Queen B pose en lingerie et entièrement nue dans les bras de son mari...

Avant de silloner l'Europe pour la suite de leur cavale amoureuse ("On the Run" signifie "en cavale" en français), Beyoncé et JAY-Z se sont envolés pour la Jamaïque. Ils ont été aperçus en plein tournage, un projet dont leurs fans connaissent enfin le but. Les parents de Blue Ivy, Sir et Rumi ont réalisé quelques clichés du livre photo officiel de la tournée On the Run II, vendu avec d'autres produits dérivés.

Dans cet ouvrage, Beyoncé prend la pose au côté de JAY-Z. La superstar de 36 ans et son époux posent notamment allongés sur un lit, Beyoncé uniquement habillée d'un string. Elle s'expose également dans le plus simple appareil, dans les bras du rappeur et homme d'affaires.