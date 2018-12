Beyoncé : Un milliardaire s'offre la chanteuse pour une somme impressionnante

Outre leurs concerts classiques, les chanteurs se produisent également lors d'événements d'entreprises ou de particuliers. Beyoncé s'y est prêtée le week-end dernier en animant le mariage d'une fille de milliardaire. Queen Bey s'est envolée pour l'Inde contre un chèque de plusieurs millions de dollars...

Lundi 10 décembre, Beyoncé a été photographiée à l'aéroport d'Udaipur, en Inde. Elle y a animé une soirée pré-mariage d'Isha Ambani et son compagnon Anand Piramal. La superstar de 37 ans a publié photos et vidéos de l'événement, un véritable concert privé avec scène appropriée et changement de costumes, donné pour le couple d'enfants de milliardaires, leurs familles et invités (dont faisaient partie les nouveaux mariés Priyanka Chopra et Nick Jonas, ainsi que Hillary Clinton).

Selon le site Hindustan Times, Beyoncé a reçu entre 3 et 4 millions de dollars pour sa prestation.