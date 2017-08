Bianca Balti s'est mariée avec Matthew McRae : Sublime en robe blanche !

Comme son prédecesseur, le printemps, l'été mérite lui aussi le titre de saison des amours ! Preuve en images avec celles du mariage de Bianca Balti. Le top model a dit oui à son compagnon, Matthew McRae, et défilé dans une magnifique robe conçue par deux amis créateurs...

L'heureux événement a eu lieu ce mardi 1er août ! Bianca Balti et son fiancé Matthew McRae se sont mariés dans la ville de Laguna Beach, en Californie. La cérémonie a eu lieu en extérieur, au Ranch at Laguna Beach, un prestigieux hôtel quatre étoiles au golf décoré pour l'occasion. Bianca Balti y a épaté ses invités, grâce à une robe blanche Dolce & Gabbana.

Ses deux filles, Matilde (10 ans, née de son premier mariage au photographe Christian Ludici) et Mia (2 ans, né de sa relation en cours avec Matthew McRae), et le marié étaient eux aussi, habillés en Dolce & Gabbana.

Les convives des époux ont publié plusieurs photos souvenirs du mariage sur les réseaux sociaux, permettant aux milliers d'admirateurs de Bianca Balti d'en découvrir les détails.

La rookie of the year du magazine Sports Illustrated Swimsuit a, elle aussi, immortalisé ce jour sacré en partageant un portrait de famille en noir et blanc. Bianca écrit en légende :

PLUS BEAU. JOUR. DE MA VIE.