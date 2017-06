Big Brother : Terrible dispute en direct, la sécurité obligée d'intervenir

Dans la version anglaise de Big Brother – équivalent de notre célèbre de Secret Story –, les téléspectateurs ont assisté dimanche 25 juin à une séquence plutôt violente. Résultat, la sécurité a été contrainte d'intervenir.

C'est lors d'un jeu organisé en soirée qu'un jeune homme particulièrement musclé, Lotan Carter, stripteaser de métier, a lancé le contenu de sa bouteille d'eau au visage de deux candidates qui se sont immédiatement mises à hurler. Alors que les choses s'étaient finalement à peu près calmées, le ton est brusquement remonté et plusieurs jeunes femmes ont failli en venir aux mains sans que l'on sache pourquoi. Le personnel de sécurité a alors été forcé d'intervenir afin d'éviter tout débordement.

Finalement, Lotan, le candidat à la bouteille d'eau, a été exclu du jeu. Même s'il a admis qu'il aurait dû s'abstenir, il a assuré que son geste n'avait rien de menaçant.

Outre-Manche, Big Brother suscite de plus en plus de polémiques. Cette nouvelle scène a relancé les détracteurs du programme. Une pétition a d'ailleurs été lancée dans l'espoir de faire cesser immédiatement la diffusion de l'émission. Celle-ci a été envoyée à l'Ofcom (l'équivalent local du CSA) et à la chaîne privée Channe 5. Elle dénonce "une violence inacceptable, un langage déplorable, une exploitation sexuelle et des scènes de comportements inacceptables pour la télévision".