Bilal Hassani, 14e à l'Eurovision : "J'ai mis mes tripes sur scène..."

Bilal Hassani a de quoi être fier. Même si les points n'ont pas forcément été au rendez-vous samedi 18 mai 2019 à Tel Aviv, l'interprète de Roi a livré une sublime performance. Les internautes du monde entier ont salué sa performance sur Twitter, soulignant une belle mise en scène, un face-mapping réussi et cette histoire forte d'acceptation de soi. Absolument pas déçu de finir 14e (sur vingt-six), Bilal Hassani s'est confié après cette grande soirée.

"Je suis super content. Je n'attendais pas un classement particulier. Je ne m'imaginais ni premier, ni dernier, ni au milieu. Là où on termine, c'est très bien", confie t-il à Télé-Loisirs. "Je ne suis pas déçu, je me suis retrouvé où je devais être. Elle est belle cette quatorzième place. Petit à petit, l'oiseau fait son nid", poursuit-il au Parisien.

Quand à sa sublime performance de Roi, Bilal Hassani n'a aucun regret. "C'était magique. Le coeur y était. J'ai mis toutes mes tripes sur scène. On a livré le message comme j'avais envie qu'on le livre. Je suis super fier. Je n'ai pas senti de pression. J'étais concentré", commente t-il à Télé-Loisirs. Pour lui qui regardait l'Eurovision depuis sa tendre enfance, pouvoir y participer était magique, quoi qu'il arrive : "Juste avant la scène, je ne me suis revu à douze ans en train de regarder le concours à la télé. Et je me disais un jour, je serai sur cette scène. Et je l'ai fait, c'est fou. C'était encore mieux que ce que j'imaginais. C'est un privilège fou."

Une fois qu'il sera rentré en France, Bilal Hassani sera très occupé par la promotion de son premier album, Kingdom. "Le clip de ma chanson Jaloux arrive sous peu. Il est génial, vous allez trop kiffer. Je vais sortir un single pour cet été. Et je vais faire l'Olympia en novembre. L'Eurovision et l'Olympia en un an, c'est quand même pas mal", conclut l'artiste de seulement 19 ans.

A noter que lors de cette nouvelle édition du concours de chant, c'est le chanteur des Pays-Bas, Duncan Laurence, qui l'a emporté.

Le programme a été suivi par 4,7 millions de téléspectateurs.