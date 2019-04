Bilal Hassani dévoile son album : tenue de folie et complice avec sa maman

Toujours aussi fabuleux. Bilal Hassani (19 ans) était à l'Hôtel de Ville de Paris, mercredi 24 avril 2019, afin de dévoiler son tout premier album Kingdom. Le show était retransmis sur YouTube, en direct, tandis qu'une poignée de chanceux et de journalistes ont pu y assister en direct. Purepeople était de la partie et peut vous assurer que Bilal a assuré le spectacle. Danses millimétrées, chant et mimiques qui l'ont rendu célèbre (à l'instar de son "Bonsoiiiir Pariiiis"), le représentant de la France à l'Eurovision a dévoilé un premier album particulièrement pop et feel-good, parfait pour l'été.

La plupart des chansons de l'album ont été coécrites par Émilie Satt, la partie féminine du duo Madame Monsieur, qui avait représenté la France à l'Eurovision en 2018 avec le titre Mercy. On a également appris que des amis de Bilal Hassani avaient coécrit la chanson Dans mon seum, soit le youtubeur Sulivan Gwed et Benjamin Herbez. Kingdom sortira donc le 26 avril 2019.

Plusieurs personnalités et proches de Bilal Hassani étaient présents pour le soutenir lors de cette soirée. À commencer par sa première fan, sa mère, Amina. "Sans elle, je ne serais pas né, déjà. Et je ne sais pas si je serais encore en vie si elle n'était pas là tous les jours avec moi. Je suis dans un tourbillon, et c'est ma maman, la ceinture de sécurité", déclarait-il. Elle a toujours été d'un soutien indéfectible, particulièrement quand Bilal recevait énormément de messages d'insultes après son passage dans Destination Eurovision.

La chanteuse Joyce Jonathan était présente, au côté de la youtubeuse Lola Dubini. Le DJ Kiddy Smile a également pris la pose avec le représentant de la France à l'Eurovision, juste après avoir interprété l'ultime chanson de la soirée, Roi, qu'il chantera à Tel-Aviv (Israël) en mai prochain. "Merci de me laisser vivre le rêve de ma vie entière, l'Eurovision", déclarait Bilal Hassani.