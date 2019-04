Bilal Hassani et Michel Cymes sur le canapé de Vivement dimanche prochain

Pour ce 34e numéro de Vivement dimanche prochain, enregistré le 10 avril dernier au studio Gabriel dans le chic 8e arrondissement de Paris, Michel Drucker reçoit les personnalités incontournables du moment, de la chanson, du spectacle ou de la littérature.

Les téléspectateurs de France 2 pourront ainsi voir sur le mythique canapé rouge de l'animateur le jeune chanteur et futur représentant tricolore à l'Eurovision Bilal Hassani. Ce dernier, qui essayera de décrocher la victoire en mai prochain avec le titre Roi, s'apprête à publier son premier album Kingdom (dans les bacs le 26 avril). Il vient tout juste de révéler deux nouveaux extraits : Fais belek et Jaloux. "Dans un mois tout pile, on sera sur la scène de l'Eurovision pour interpréter Roi devant 200 millions de téléspectateurs. Life is a dream", a-t-il écrit jeudi 19 avril sur son compte Twitter.

Il faudra également compter sur la présence du médecin et populaire animateur télé Michel Cymes. Ce dernier est aux commandes de l'émission Ça ne sortira pas d'ici sur France 2, de Ça va beaucoup mieux sur RTL, mais gère aussi le nouveau magazine papier Dr. Good !. Et, comme si ce n'était pas suffisant, il vient d'annoncer qu'il planche à l'écriture d'une pièce de théâtre autour de la médecine.

Sur le canapé rouge, on verra également l'écrivain et philosophe Michel Onfray. Celui-ci, dont on a récemment appris qu'il s'est remarié, sort un nouveau livre intitulé La théorie de la dictature (chez Robert Laffont, le 9 mai). Côté humour, il faudra compter sur la participation de Ben et Arnaud Tsamère, qui se donnent la réplique dans le spectacle Enfin sur scène, ainsi que sur Jérémy Ferrari et Mamane, lesquels présenteront le Comédie Festival Africain (qui se tient du 16 au 27 avril partout en France).

Les fans de Michel Drucker ne manqueront pas non plus de le retrouver un peu plus tôt (dès 14h20) dans Vivement dimanche. Il recevra Raymond Poulidor, Jean-Claude Lamy, Gérard Lenorman, Emmanuel Chaunu, Marcel Ichou ainsi que Franck Ferrand, Hélène Gateau et Chanee.

Thomas Montet

Vivement dimanche prochain, sur France 2, 15h10.