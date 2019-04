Bilal Hassani retrouve Chimène Badi pour un show spécial Sidaction

Une fois encore, les artistes se mobilisent pour le Sidaction. De quoi ravir la vice-présidente, Line Renaud, et le parrain de cette année, le couturier Jean Paul Gaultier. Les stars de la chanson se sont retrouvées le 29 mars dernier au Palais des Congrès, à Paris, pour enregistrer un programme spécial.

Ce show, qui rendra donc hommage à la comédie musicale culte Starmania, qui fête cette année ses 40 ans, a vu défiler sur scène un parterre de stars. On a ainsi pu voir le jeune chanteur et représentant tricolore au prochain concours de l'Eurovision, Bilal Hassani. Sur Twitter, il n'a pas caché sa joie d'avoir pris part au spectacle. "Hier j'ai eu le privilège de chanter pour @Sidaction et partager la scène avec des artistes extraordinaires ! On chantait les chansons de Starmania pour célébrer les 40 ans de la comédie musicale, c'était littéralement magique", a-t-il écrit. Il a pu retrouver sa concurrente du programme Destination Eurovision, Chimène Badi, laquelle fait son retour dans les bacs.

Il fallait aussi compter sur la participation de Catherine Ringer, Slimane, Gwendal Marimoutou Corine, Vincent Niclo, Julian Bugier, Muriel Robin ou encore Isabelle Boulay, Elisa Tovati, Liane Foly, Sofia Essaïdi, Camille et Julie Berthollet, Grégoire, Amel Bent, Jenifer, le jeune papa Amir, Clara Luciani, Loïc Nottet...

Les artistes vont donc chanter et mettre à l'honneur l'opéra-rock de Luc Plamondon et du regretté Michel Berger. Un show qui a pris place au Palais des Congrès de Paris car c'est la salle qui a vu naître le spectacle mythique il y a 40 ans. Les chansons de l'opéra-rock seront revisitées par plusieurs générations d'artistes. Chaque chanson de Starmania sera plongée dans un tableau spécialement crée pour l'occasion et chorégraphié par Zack Reece qui a notamment collaboré avec Janet Jackson et Kelly Rowland. Une grande soirée d'engagement pour l'association Sidaction, pour sensibiliser les téléspectateurs et faire appel à leur générosité.

Thomas Montet