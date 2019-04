Bilal Hassani tout rose, Fanny Sidney enceinte... clap de fin pour CanneSéries

CanneSéries, c'est fini ! Du moins, pour cette année. La deuxième édition de ce festival 100% séries s'est achevée mercredi 10 avril 2019, avec une cérémonie de remise des prix riche en émotions. Le maître de cérémonie n'était autre que Monsieur Poulpe, qui a d'ailleurs débarqué à cheval. Le festival a récompensé la série espagnole Perfect Life du prix de la meilleure série et d'un prix spécial d'interprétation pour ses trois actrices (Celia Freijeiro, Leticia Dolera, et Aixa Villagran). La série fait le portrait de trentenaires en crise, qui se débattent entre impératifs sociaux et insécurités. Autre série récompensée parmi les dix en compétition : l'Israélienne Nehama qui a valu un prix d'interprétation à Reshef Levi, figure du stand-up en Israël dont c'est le tout premier rôle à l'écran.

Le jury, présidé par Baran bo Odar avec Miriam Leone, Emma Mackey, Katheryn Winnick et Robin Coudert aka Rob, visionne à chaque fois deux épisodes de chaque série pour s'en faire une opinion. Les gagnants ont été récompensés d'un prix en forme de palmier en néon. Plus de 25 000 visiteurs se sont pressés afin de découvrir des séries venues du monde entier comme Beecham House, Now Apocalypse ou encore Vernon Subutex.

En cette journée de clôture du festival, de nombreuses personnalités ont défilé sur le désormais célèbre pink carpet de CanneSéries. À l'image de Christiaan Van Vuuren et Adele Vuko qui ont remporté le prix de meilleure série courte, Nicola Shindler, Russell T Davies, les producteurs et Russel Tovey, de la série Years and Years, Franck Semonin et sa femme Hélène, Bérengère Krief et Artus ou encore Ramzy Bédia.



Celui qui représentera nos couleurs à l'Eurovision, Bilal Hassani était également présent, au côté de son amie et influenceuse Léna Mahfouf. Les acteurs de la série Twelve, Bert Van Dael, Sanne Nuyens, Wouter Bouvijn, Johan Heldenbergh et Peter Bouckaert étaient de la partie, tout comme les acteurs argentins Ezequiel Tronconi et Paula Carruega. Nina Toussaint-White et Guy Burnet de la série Feed ont défilé sur le tapis rose, suivis de Fanny Sidney (Dix pour cent) qui a une fois de plus affiché son ventre arrondi, Josefine Frida Pettersen et Greg Garcia.

La cérémonie de remise de prix a été suivie d'une soirée, où Philippe Augier, maire de Deauville, David Lisnard, maire de Cannes et sa femme, Jacqueline Pozzi étaient présents. Natoo, Lars Kraume ou encore Adele Vuko étaient aussi de la partie. Un beau festival.