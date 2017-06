Bill Cosby accusé d'agression sexuelle : Sa fille à l'écran le soutient mordicus

Alors que Bill Cosby attend toujours le verdict de son procès, il peut compter sur le soutien infaillible de Keshia Knight Pulliam, qui incarnait sa plus jeune fille dans le Cosby Show. L'actrice de 38 ans a pris publiquement la défense de celui qu'Andrea Constand accuse d'agression sexuelle.

"Au bout du compte, je crois fermement que l'on est innocent tant que l'on n'a pas prouvé que l'on était coupable, et ça ne ressemble pas du tout l'homme que j'ai pu connaître. Quand j'y pense, je ne peux m'empêcher de me demander comment je voudrais être traitée si je me retrouvais dans cette situation ? C'est facile d'être là pour les autres quand tout va bien... Moi, j'ai envie de me comporter comme j'aurais aimé que l'on se comporte si j'avais été à sa place", a-t-elle déclaré lors d'une récente interview pour l'émission Today.

Si la comédienne est très sûre d'elle, ce n'est pas le cas des jurés du procès, qui tentent depuis trois jours de déterminer si Bill Cosby est coupable ou non d'avoir eu un rapport sexuel avec Andrea Constant sans son consentement et de l'avoir agressée sexuellement après l'avoir droguée et alors qu'elle était inconsciente.

"Je serai déçue si j'apprends qu'il est coupable, mais ça ne changera rien à l'amour que je lui porte car c'est la famille, et les gens peuvent se tromper et faire des erreurs. Ce sont des choses qui arrivent, même si je condamne fermement les agressions sexuelles. Ce n'est pas quelque chose que je prends à la légère ou que je cautionne sous quelque forme que ce soit. Mais ça reste un être humain, un mari, un père et le fils de quelqu'un", a-t-elle ajouté.

Rappelons que ce n'est pas la première fois que l'humoriste vedette des années 80 se retrouve dans une telle situation. Une quarantaine de femmes l'ont accusé d'agression sexuelle par le passé et, si le comédien n'a jamais été condamné jusqu'à présent, c'est principalement parce que les faits qui lui sont reprochés sont tombés sous le coup de la prescription.

Coline Chavaroche