Billie Lourd : Son hommage touchant à sa mère décédée, Carrie Fisher

Plus de deux semaines après la disparition brutale de Carrie Fisher, morte le 27 décembre à l'âge de 60 ans des suites d'un arrêt cardiaque survenu dans un vol reliant Londres à Los Angeles (des analyses toxicologiques sont toujours en cours pour permettre d'établir les causes de cette attaque), la fille de l'iconique interprète de Leia dans la saga Star Wars s'est de nouveau exprimée pour lui rendre hommage.

Mercredi 11 janvier, Billie Lourd s'est en effet saisie de son compte Instagram pour publier une adorable photo d'enfance sur laquelle elle apparaît au côté de sa maman. Installé sur le siège arrière d'un véhicule, le duo prend la pose avec un sourire. Un cliché qui symbolise parfaitement la complicité qui unissait Carrie Fisher à son unique fille.

En légende, l'actrice de 24 ans a cité l'une des phrases glissées par la mythique actrice hollywoodienne dans une interview datée de 2004 pour le Los Angeles Times. "Si ma vie n'était pas drôle, elle serait juste vraie, et cela serait inacceptable", reprend Billie Lourd. La vedette de la série Scream Queens poursuit : "Trouver ce qu'il y a de drôle va me prendre du temps mais j'ai appris de la meilleure et sa voix m'accompagnera toujours dans ma tête et dans mon coeur."