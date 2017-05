Billie Lourd : Son touchant message à sa mère Carrie Fisher, décédée...

Les fans de Star Wars pleurent encore sa mort. Carrie Fisher est décédée le 27 décembre dernier, quelques heures seulement après sa mère Debbie Reynolds, laissant ainsi Billie Lourd, sa fille, orpheline. Chaque 4 du mois de mai, les fans de la célèbre saga fêtent May the 4th be with you ("Que la force soit avec toi") et si certains sont nostalgiques du temps où la défunte incarnait avec brio la princesse Leia, du côté de sa fille Billie c'est une tout autre chose.

Le mois dernier, Lourd s'est dévoilée à coeur ouvert sur le décès de sa mère lors de la Star Wars Celebration à Orlando, nommant l'interprète de Leia comme "la personne la plus forte et la plus vulnérable de la salle". "Ma mère, comme la princesse Leia, n'a jamais eu peur de dire ce qu'elle pensait et de dire les choses qui auraient pu rendre la plupart des gens mal à l'aise", avait déclaré la jeune femme sur la scène devant les millions de fans venus pour l'occasion.

A l'occasion du 4 mai, la jeune femme a décidé de rendre hommage à sa mère, près de cinq mois après son décès. Sur un cliché la mettant en scène dans les bras de Carrie Fisher et sous le regard bienveillant de l'acteur qui interprète le rôle Chewbacca, Billie Lourd émeut ses nombreux followers sur Instagram. Ne faisant jamais les choses à moitié, la petite amie de Taylor Lautner n'a pas manqué de légender la photo avec le hashtag de la journée Star Wars #maythe4thbewithyou.