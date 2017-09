Billy Bush : Un an après le scandale de l'affaire Trump, son mariage prend l'eau

Billy Bush divorce. Mardi 19 septembre, le site TMZ a annoncé la rupture de l'animateur de 45 ans et de son épouse Sydney Davis, qui ont pris la décision de se séparer après dix-neuf ans de mariage. Dans un communiqué, le présentateur et son ex-compagne ont confirmé qu'ils s'étaient "séparés afin de faire le point sur leur vie". "Ils s'aiment et aiment leurs enfants profondément et s'engagent pour un avenir prometteur", lit-on.

Billy Bush, qui n'est autre que le neveu de George H. W. Bush (93 ans, 41e président des Etats-Unis) et donc le cousin de George W. Bush (71 ans, 43e président des Etats-Unis) avait épousé Sydney Davis en avril 1998. Le couple est parent de trois filles, Josephine, Mary et Lillie. Très actif sur Instagram, celui qui est désormais présentateur dans l'émission Today sur NBC s'était affiché pour la dernière fois avec son épouse au mois de mai sur le réseau social. Quelques jours plus tard, le couple était apparu tout sourire pour une photo avec ses enfants lors de la remise de diplôme de Lillie.