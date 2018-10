Billy Corgan (Smashing Pumpkins) à nouveau papa à 51 ans, avec Chloe, 25 ans

Billy Corgan (de son vrai nom William Patrick Corgan) est aux anges. Le chanteur et guitariste du groupe de rock alternatif Smashing Pumpkins est papa pour la deuxième fois, une heureuse nouvelle que l'artiste américain de 51 ans n'a pas tardé à partager avec ses fans via Instagram. "Accueillez s'il vous plaît PHILOMENA CLEMENTINE CORGAN, le nouveau membre de notre famille ! Une photo de lui et son frère Augustus Juppiter", a-t-il publié le 2 octobre 2018. Billy Corgan n'a pas manqué d'adresser quelques doux mots à sa compagne de 25 ans : "J'ai tellement de chance d'avoir une compagne comme Chloe Mendel, qui a jonglé en élevant notre fils, la grossesse avec Philomena, en même temps qu'elle a construit sa ligne de mode et avec moi qui ai été si souvent absent à cause des SP [pour Smashing Pumpkins, NDLR] en 2018."