Billy Crawford, amoureux passionné : Sa tendre déclaration à sa fiancée

En novembre 2015, Billy Crawford s'était déjà confié sur ses envies de mariage avec Coleen. "Pour être honnête avec vous, j'adorerais. J'aimerais vraiment franchir ce cap", avait-il avoué lors d'une interview pour Aquino & Abunda Tonight. Il ne se sentait pourtant pas prêt à s'engager. "Quoi qu'il en soit, je serai toujours là pour elle et je ne cesserai de l'attendre. Mais quand le bon moment sera venu, je n'hésiterai pas une seule seconde. Elle a fait de moi un homme meilleur. Elle me comble à tout point de vue, on est complémentaires. Je suis tellement content et incroyablement chanceux de pouvoir passer tout mon temps libre avec elle en famille", avait-il complété.

Lors de son ascension fulgurante en France, le chanteur pop avait craqué pour une de nos chanteuses, Lorie Pester. Le couple avait entretenu une relation de trois ans avant de se séparer en 2004. Le chanteur, star du début des années 2000, avait livré les détails de leur histoire dans un livre sorti en 2006, La Musique et moi. "Nous nous sommes rencontrés en 2001, lors de La Nuit des stars. Avant la représentation, j'ai assisté à la répétition de Lorie et elle était présente à la mienne ; nous nous sommes poliment salués et nous sommes souhaité bonne chance pour le spectacle. Elle ne m'a pas vraiment impressionné au début, Britney était déjà très à la mode et j'en avais un peu marre des chanteuses sans talent, qui faisaient toutes la même chose partout dans le monde...", écrivait-il, sans peur d'égratigner son ex.

Olivia Maunoruy