Billy Crawford dévoile déjà ses photos de mariage...

Billy Crawford, dont le grand public français se souvient en raison du tube Trackin', ne va pas tarder à se marier. Même si cela fait des mois qu'il évoque son union, les choses s'accélèrent et il a partagé sur Instagram des clichés de son "pré-mariage".

À 35 ans, le chanteur philippin va (enfin) épouser sa fiancée, le mannequin Coleen Garcia. Sur Instagram, les amoureux ont dévoilé des photos prises par l'agence Niceprintphoto, à Koh Samui en Thaïlande, et qui illustrent un article sur leur mariage imminent pour le site Merrytomarry. On y apprend que la jeune femme de 24 ans a opté pour des robes signées Francis Libiran Bridal et Joe San Antonio mais on peut aussi découvrir un énorme solitaire ! De son côté, Billy Crawford a choisi des costumes de chez Paolo Lazaro. Il a écrit sur Instagram : "Je suis impatient de te voir remonter l'allée. Je t'aime."

Billy Crawford, ex-compagnon de la chanteuse Lorie, est en couple avec Coleen Garcia depuis environ quatre ans.

Outre la musique, Billy Crawford a enfilé plusieurs casquettes dans son pays puisqu'on a pu le voir en animateur télé et en acteur de cinéma !