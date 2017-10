Billy Crawford : Heureux de retrouver sa future femme...

Billy Crawford est-il un grand émotif ou un romantique ? Sur Instagram, le chanteur culte des années 2000 a partagé une photo de sa fiancé et lui pour se réjouir de son retour... d'un bref séjour à New York.

"Je suis si heureux que mon amour, ma fiancée, soit de retour dans mes bras ! Je commençais déjà à devenir jaloux de New York. Sacrée Ricaine ! Je t'aime tellement tellement et tu m'as manqué. Réception direct à l'aéroport hahaha", a-t-il commenté en légende d'une photo de lui et sa chérie. Billy Crawford est fiancé à l'actrice Coleen Garcia, 24 ans. Le couple, ensemble depuis déjà quatre ans, prépare activement son mariage qui devrait avoir lieu l'été prochain.

Billy Crawford (35 ans) poursuit aux Philippines, son pays natal, sa carrière de chanteur, d'acteur et même de présentateur télé.