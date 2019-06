Billy Drago : Mort de l'acteur de Charmed et des Incorruptibles

Le gangster au visage glaçant Frank Nitti, bras droit d'Al Capone campé par Robert De Niro, face à l'escouade des Incorruptibles emmenée par Eliot Ness (Kevin Costner) devant la caméra de Robert de Palma ; le démon Barbas qui donne du fil à retordre aux soeurs Halliwell dans la série culte Charmed : deux personnages fameux à l'écran, éloignés l'un de l'autre, qui ont pour point commun d'avoir été incarnés par Billy Drago. L'acteur, connu en particulier pour ses seconds rôles de méchant, est mort lundi 24 juin 2019 à Los Angeles à l'âge de 73 ans.

Né le 30 novembre 1945 dans le Kansas, William Eugen Burrows Jr., de son vrai nom, avait entamé sa carrière d'acteur à la toute fin des années 1970 après avoir fait ses armes en tant qu'animateur radio puis au sein d'une troupe de théâtre. Ayant choisi de prendre le nom de jeune fille de sa grand-mère pour éviter l'homonymie avec un autre acteur, il avait signé ses premières apparitions au cinéma dans le western Windwalker (dans lequel jouait l'actrice Silvana Gallardo, avec laquelle il fut mariée et eut un fil, lui aussi acteur, Darren E. Burrows), dans La Blessure (avec Jeff Bridges) et dans un autre western, Pale Rider, de et avec Clint Eastwood, dans lequel il jouait l'adjoint Mather. Trois ans plus tard, en 1987, sa performance dans la peau du truand Frank Nitti dans Les Incorruptibles de Brian de Palma marquait les esprits.

En parallèle, Billy Drago est apparu dans de nombreuses séries télé : outre Charmed et le rôle du démon Barbas, présent dans cinq des huit saisons du show, pour lequel il est resté connu, les téléspectateurs ont pu le voir dans Walker Texas Ranger, X-Files ou encore Supernatural. En parallèle de sa filmographie riche d'une centaine de titres (parmi les derniers, dans les années 2000, figure notamment le remake de La Colline a des yeux), il a également participé aux clips Silent Running (On Dangerous Ground) de Mike + The Mechanics en 1985 et You Rock My World de Michael Jackson en 2001.

En 2011, il avait évoqué dans une interview avec The Void la récurrence des rôles de méchant dans sa carrière et l'avait mise en relation avec sa passion pour les films d'horreur et les thrillers : "J'aime avoir peur. J'essaye de ne pas me dire "Oh, encore un film d'horreur". Tout ce que je cherche, ce sont des rôles intéressants", avait-il déclaré.

The Hollywood Reporter, dans son article consacré à la disparition de l'acteur, souligne que Billy Drago était considéré comme "un artiste et un poète courageux dont le travail, intense, repoussait les limites de la créativité et qui encourageait ses pairs et ceux qui débutaient dans le milieu". Passionné par les voyages, il laisse deux fils et plusieurs petits-enfants.