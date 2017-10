Billy Joel bientôt papa... à 68 ans !

Billy Joel et sa quatrième épouse, Alexis Rodrick, attendent un deuxième enfant. L'enfant du Bronx, auteur du tube Piano Man en 1973, a révélé la bonne nouvelle dans une interview au Belfast Telegraph.

Le couple, ensemble depuis 2009, s'est marié le 4 juillet 2015 dans la propriété de l'artiste de 68 ans à Long Island. Un mois plus tard, Billy Joel et Alexis, cavalière et ancienne cadre dans la finance de 35 ans, accueillaient leur premier enfant : une petite fille prénommée Della Rose, âgée de 2 ans aujourd'hui. "Elle est vraiment super. Elle dort toute la nuit. J'espère que le prochain sera pareil, a déclaré l'artiste au Belfast Telegraph. Je passe beaucoup de temps avec elle. Elle est très rigolote, vraiment. Elle adore rigoler et j'adore la faire rire."

Billy Joel n'a pas révélé le sexe du futur bébé. Peut-être souhaiterait-il avoir un garçon ? Della Rose n'est pas le premier enfant de l'artiste. Durant son deuxième mariage, avec le top model Christie Brinkley entre 1985 et 1994, Billy est devenu père pour la première fois : leur fille Alexa est âgée de 31 ans et vit avec le restaurateur Ryan Gleason depuis 2013. Alexa n'a pas encore d'enfant.