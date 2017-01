The Birth of a Nation, film choc : "Au début, j'y allais à reculons..."

Regard sans concession sur l'esclavage et très documenté historiquement, The Birth of a Nation suit le parcours véridique d'un Américain, Nat Turner, né esclave et qui mena au XIXe siècle l'une des plus importantes rebellions des États-Unis. Armie Hammer, Aja Naomi King, Jackie Earle Haley et Gabrielle Union font également partie de la distribution. On notera la référence du titre du film, qui fait écho à Naissance d'une nation (réalisation datant de 1915 de David W. Griffith au discours raciste et qui faisait l'apologie du Ku Klux Klan).

Après une session de questions et réponses avec des spectateurs dans l'enceinte du superbe musée du quai Branly, Abd Al Malik revient le lendemain pour parler à coeur ouvert du film Birth of a Nation au micro de Purepeople. Tout a commencé quand les studios de la Fox lui ont proposé de voir le film Birth of a Nation : "Au début, j'y allais à reculons", explique l'artiste qui avait peur de tomber sur une oeuvre larmoyante avec "de gentils noirs, de méchants blancs et un gentil blanc qui va aider le gentil noir". S'il qualifie d'oeuvres importantes d'autres longs métrages qui évoquent l'esclavage tels que Twelve Years a Slave, Birth of a Nation se distingue selon lui de ce qui avait été fait jusque-là : "J'ai vu un film à hauteur d'hommes. Où il y a une vraie complexité humaine qui se rapproche plus du réel. C'est un film qui respecte les codes hollywoodiens et, en même temps, il y a un vrai regard d'auteur. Tout ça mis ensemble, c'est rare." Sous le choc après la projection, il explique qu'il a vécu ce film comme "un médicament" : "Car il est divertissant comme peut l'être Braveheart et Spartacus, mais en même temps, c'est un film qui nous parle d'aujourd'hui, des problèmes actuels : l'instrumentalisation de la religion, la victimisation des victimes, la racialisation."

La personnalité de Nate Parker a impressionné Abd Al Malik. Parce qu'il a porté ce film durant huit ans, surmontant tous les obstacles. Et celui à qui l'on doit Qu'Allah bénisse la France, adapté de son propre livre, sait de quoi il parle. Certes, les États-Unis et la France sont culturellement différents et ne vivent pas de la même façon le débat sur l'esclavage et sa continuation, la colonisation, mais le but est le même dans le monde entier : "Il y a eu aussi une politique de l'oubli et du déni aux États-Unis. On a voulu se dire qu'il faut passer à autre chose alors que c'est l'inverse qu'il faut faire, déposer son sac de douleur et regarder le passé en face, même le moins glorieux. Se dire voilà, on fait quoi maintenant pour vivre en harmonie ?"