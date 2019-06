Bixente Lizarazu : La nouvelle vie de son fils Tximista aux États-Unis

Le fils aîné de Bixente Lizarazu, Tximista, a déjà réussi à se faire une place aux États-Unis. Le 25 juin 2019, il a annoncé sur son compte Instagram avoir décroché un précieux sésame : un visa réservé aux entrepreneurs qui lui permet de rester cinq ans sur le sol américain. Installé à New York depuis l'été 2017, le beau gosse a créé une marque de vêtements destinée aux fans de football, Overturn. Son T-shirt réversible qui dévoile le visage d'une star de football quand on le retourne fait un carton. Il a également imaginé le lancement d'un terrain de football sur un toit de Brooklyn, le Socceroof.

Made in France

Né en 1995, Tximista est le fils de Bixente (49 ans) et de son amour de jeunesse Stéphanie. Son prénom signifie "foudre" en basque. Sa demi-soeur Uhaina (qui signifie "vague" en basque) a 11 ans, c'est la fille de Bixente et Claire Keim. Diplômé d'une école de commerce, le jeune homme pose également parfois comme mannequin pour sa propre marque de vêtements. Fan de sport, il est très admiratif de son père qui avait été l'une des stars de la Coupe du monde 1998. Ses créations sont d'ailleurs largement inspirées de la victoire des Bleus en 1998. Le sweat 1998 est l'une des pièces emblématiques de sa marque. Made in France, les vêtements sont réalisés à 100% en coton organique et imprimés au Pays basque.

Tximista croisera peut-être le fils de Valérie Trierweiler également installé aux États-Unis. Passionné de cuisine, Léonard Trierweiler travaille de son côté dans un grand restaurant, Le Bernardin, à New York.