Bixente Lizarazu : Son fils Tximista fait tourner les têtes pour le Mondial

Dans une interview accordée il y a tout juste un an à Télé Star, Bixente Lizarazu avait évoqué son fils aîné et la raison pour laquelle il jouait les mannequins pour sa marque : "Mon fils n'est pas tombé dans la mode, il a monté sa propre marque de T-shirts et comme il n'a pas beaucoup de moyens, il joue un peu les mannequins." La situation a évolué depuis, et dans le bons sens, puisque Tximista n'est plus le seul modèle pour ses créations en coton 100% organique imprimés au Pays basque (d'où il est originaire). À l'époque, Bixente Lizarazu avait revendiqué l'envie de son fils de se débrouiller par lui-même, sans le soutien financier de son papa. "Il est loin du cliché 'fils de'", avait assuré le fils de l'ancien arrière-gauche des Bleus, en couple avec Claire Keim (avec qui il a une fille, Uhaina).