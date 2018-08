Bixente Lizarazu : Son fils Tximista torse nu et canon en Polynésie

Bixente Lizarazu et son fils de 23 ans partagent le même amour de la nature et du sport, deux thématiques qui sont au coeur de leurs vacances d'été. L'ancien footballeur professionnel de 48 ans s'est envolé pour la Polynésie française en famille, avec sa compagne Claire Keim et son fils Tximista. Conquis par ce petit coin de paradis où il est notamment allé à la rencontre des dauphins, Bixente Lizarazu réalise aussi des balades bien plus sportives. Le commentateur sportif, passionné de VTT, s'est lancé dans l'ascension du mont Popoti comme il l'a partagé sur sa page Instagram le 23 août 2018, publiant une vidéo dans laquelle apparaît son fils aîné.