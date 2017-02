Björn Borg : Leo, son fils de 13 ans qui impressionne déjà

Une chevelure blonde, un bandeau dans les cheveux, et déjà un talent remarquable. Il n'en faut pas plus pour faire un parallèle forcément facile entre la légende du tennis Björn Borg et son fils Leo, qu'il a eu avec sa troisième épouse Patricia.

De passage en France à la fin du mois de janvier pour participer à la nouvelle des Petits As - tournoi de jeunes qui a révélé l'Espagnol Rafael Nadal ou encore le joueur français Richard Gasquet, Leo Borg a fièrement représenté la Suède. Dès son entrée en lice dans la compétition, le jeune joueur de 13 ans s'est imposé face à son adversaire italien Giorgio Tabacco en deux sets (6-4, 7-6), impressionnant les médias présents.