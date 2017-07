Blac Chyna : Au lit avec un autre homme, elle nargue son ex Rob Kardashian

Cela fait déjà quelques jours que Rob Kardashian et Blac Chyna se livrent une guerre sans merci sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est au tour de la bimbo aux formes généreuses de faire parler d'elle puisqu'elle s'est affichée sur Instagram dans les bras d'un autre homme mais ce n'est pas tout...

Après les accusations de tromperie et la diffusion de ses photos dénudées sur Instagram contre son gré, Blac Chyna avait d'abord réagi en provoquant Rob Kardashian avec une vidéo sur Snapchat où elle dévoilait qu'il l'avait femme battue : "Rob, tu as fait tout ça, mais tu m'as battue et tu fais comme si de rien n'était. Tu as levé la main sur moi. Je le jure devant dieu, sur mes enfants ! Mais je suis supposée me taire puisque tu es un Kardashian."

Depuis, la starlette a souhaité mettre la barre plus haut encore. Sur le profil de son nouveau petit ami, Blac Chyna est apparue totalement topless dans un lit drapé de blanc, rien que ça. Tout sourire, la bombe semblait sûre de son coup : cette fois-ci, elle fera plier son ex. Fière de mettre une nouvelle fois son ancien compagnon a bout, la sulfureuse Américaine n'a pas hésité à poser avec le collier de son boyfriend Rarri True, un rappeur qui se fait également surnommer Ferrari (oui, comme la marque de voiture). Sur le cliché, elle pose également avec les beaux bijoux que Rob Kardashian lui aurait offerts dernièrement. En bref, le message est clair : c'est l'amour fou !