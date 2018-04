Blac Chyna, avec ses deux enfants, pète un plomb... Son craquage filmé !

C'était tout sauf un poisson d'avril. Blac Chyna a complètement perdu le contrôle dimanche 1er avril lorsqu'elle s'est rendue au parc d'attraction Six Flags de Los Angeles avec ses deux enfants King Cairo, 5 ans, né de sa relation avec le rappeur Tyga et sa fille Dream, 1 an, née de sa relation avec Rob Kardashian, mais aussi son petit-ami de 18 ans YBN Almighty Jay et un groupe d'amis.

Moulée dans une combinaison beige qui soulignait l'intégralité de sa pulpeuse silhouette très tatouée, l'ancienne stripteaseuse de 29 ans s'est violemment emportée après avoir été prise à partie par des adolescents. Ces derniers s'en seraient pris à ses enfants. Excédée, la jeune maman n'a pas hésité à s'emparer de la voiture en plastique de sa fille Dream pour en faire un projectile. Fort heureusement retenue, Blac Chyna n'a finalement touché personne. Un pétage de plombs filmé et partagé bien évidemment sur les réseaux sociaux. A en croire les images tournées, King Cairo et Dream n'ont semble-t-il pas été témoin de l'excès de colère, de rage même, de leur maman. Les deux enfants n'apparaissent pas dans les séquences. Tout au long de la journée, Blac Chyna a posté des vidéos de cette virée en famille sur Snapchat et Instagram, exposant généreusement King Cairo et Dream.