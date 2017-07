Blac Chyna : Battue et humiliée par Rob Kardashian, elle s'exprime enfin

Depuis quelques semaines déjà, l'affaire qui mêle Blac Chyna et Rob Kardashian est au centre de toutes les attentions de l'autre côté de l'Atlantique. En effet, après que le seul homme du très célèbre "Klan" Kardashian a partagé des photos intimes de son ex, la mère de la petite Dream n'a pas manqué de se venger à travers la presse people.

Dans une interview qu'elle a accordée au site américain People, la bimbo est catégorique : elle souhaite dire toute la vérité sur ces quelques mois d'"horreur" où elle s'est fait "battre".

"Avec Rob, nous vivions ensemble, chez moi, durant deux mois au tout début, mais il était trop stressant à la longue", explique la jeune femme de 29 ans à nos confrères. Lorsqu'elle était enceinte de sa fille, à l'époque, la bimbo n'hésitait pas à remettre son ex-petit ami sur le droit chemin en lui affirmant qu'il devait "arrêter de la stresser alors qu'elle attendait un bébé".

La starlette au booty XXL aimait tellement son homme qu'elle était prête à faire des concessions. Aller à la rencontre de Kylie Jenner qui n'est autre que l'ex-petite amie de son ex-boyfriend ? Elle l'a fait ! "Quelques mois après la naissance de Dream, je me suis rendue avec Rob chez Kylie durant près d'une semaine. J'ai dû mettre ma fierté de côté, et il faut savoir que je suis très fière. Je me suis dit : 'Tu sais quoi ? Tu veux vraiment être avec cet homme ? Alors devine quoi Chyna, tu vas devoir vivre dans la villa de cette femme qui est sa soeur.' Je suis rentrée chez moi une semaine plus tard, je me suis dit qu'au final, je ne méritais pas de vivre cela", assure-t-elle.

Dans son entretien, Blac Chyna continue sur sa lancée et joue les porte-parole pour les nombreuses femmes ayant vécu la même situation : "Je souhaite juste raconter mon histoire, dire la vérité, puisque tout le monde peut vivre la même chose que moi. Ce genre d'histoire se produit fréquemment. Mais beaucoup de femmes ne l'expriment pas, ne le disent pas. Si vous voyez ça, dénoncez-le. Lorsqu'un ancien proche tient des propos abominables sur vous, les gens vont le croire. Mais qu'importe, je me soucie uniquement de ma famille et de mes amis désormais. Même si cela m'a beaucoup touchée, je ne compte pas m'enfermer et me cacher chez moi."